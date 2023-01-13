Газопровод, на котором произошел взрыв, используют для поставок газа в северной части Литвы и транспортировки газа в Латвию.

Мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Пасвальском районе Литвы, пишет Delfi. По сообщению СМИ, ситуация на месте уже стабилизирована.

О взрыве полицию проинформировали тамошние жители около 17:00 по местному времени. Как утверждают очевидцы, пламя видно из соседнего поселка, на месте взрыва воздух прогрелся до 20 градусов.

Потерпевших в результате взрыва, предварительно, нет. Местные власти решили временно эвакуировать близлежащее село.

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Происшествие подтвердила компания Amber Grid. Сообщается, что взрывом повреждена одна ветка трубопровода, перекачка газа осуществляется по другой.

Газопровод, на котором произошел взрыв, используют для поставок газа в северной части Литвы и транспортировки газа в Латвию.

Взрывы на трубопроводах – громкие случаи

20 декабря в России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину. Взрыв произошел на следующий день после того, как в ЕС договорились о предельной цене на российский газ.

Еще раньше в районе "Северного потока-2" прогремели взрывы. Вокруг мест утечки были созданы зоны отчуждения для безопасности морского и воздушного движения. Виновных в подрыве "трубы Путина" ищут до сих пор.

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