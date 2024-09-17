Руководители ведущих компаний оборонных технологий предупредили Конгресс о проблеме.

В США забили тревогу в связи с тем, что процесс принятия на вооружение новых беспилотников и программного обеспечения поставил Штаты в крайне невыгодное положение.

Как пишет The Washington Times об указанной проблеме Конгресс предупредили руководители ведущих компаний оборонных технологий. Они заявили, что Китай превосходит США в своих производственных процессах. Соответствующие опасения были высказаны на встрече с Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей в Кремниевой долине.

Главный технический директор Palantir Шьям Санкар заявил законодателям, что промышленная база Америки не слишком мала или слишком медлительна, но федеральное правительство не в состоянии использовать все, что может предложить частный сектор.

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"Очевидно, что мы переживаем здесь довольно жаркую холодную войну. И в отличие от Второй мировой войны, когда Америка была лучшей в массовом производстве, сегодня превосходит противник", - сказал он.

Президент и генеральный директор Skydio по вопросам глобального правительства Марк Валентайн обратил внимание на то, что Украина в месяц теряет 10 000 малых разведывательных, наблюдательных и разведывательных беспилотников:

"Когда я смотрю на то, что они теряют в месяц и что у нас сейчас есть в нашем инвентаре, я думаю: "Боже мой, мы бы продержались меньше двух месяцев в конфликте великих держав". И я лично считаю, что это неприемлемо".

Он добавил, что многие из малых беспилотников, на которые полагается Украина, поставляются из Китая. Валентайн призвал к наплыву американских БПЛА в Украину, что, по его словам, повысит способность отрасли соответствовать требованиям, с которыми США столкнутся в любом грядущем конфликте.

Соучредитель Shield AI Брэндон Ценг в свою очередь добавил, что сосредоточение Министерства обороны на требованиях, а не на проблемах, которые ему необходимо решить, создало проблему для приобретения передовых технологий.

Производство оружия в Украине - актуальное

Напомним, внештатный советник президента Александр Камышин заявил, что Украина начала собственное производство 155-мм артснарядов.

Также сообщалось, что производство оборонной продукции в Украине увеличилось вдвое.

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