Несмотря на потенциальное вторжение РФ в страны Восточной Европы, армии ряда государств испытывают трудности с привлечением на службу молодых людей.
Как пишет Euractiv, западноевропейские страны признали, что столкнулись с нехваткой живой силы, необходимой для отражения любого потенциального нападения РФ. В частности, по данным Reuters, странам НАТО понадобится от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои планы по защите от агрессора.
Но, например, Чехия, как и большинство бывших советских стран-сателлитов, которые теперь входят в НАТО, годами не достигала соответствующих показателей набора военнослужащих. "Это привело к тому, что армейские части были недоукомплектованы и не смогли достичь боеспособности, а вторжение России в Украину стало суровым напоминанием о потенциальной угрозе региону со стороны Москвы", - отмечает Euractiv.
В публикации сказано, что около 80 чешских старшеклассников сейчас проводят часть летних каникул, изучая армейскую жизнь. Это происходит в рамках четырехнедельной учебной программы, которая проходит в закрытой военной зоне в 94 км к западу от Праги.
"Если мы ничего не сделаем с нехваткой в армии человеческих ресурсов, это может означать, что мы не сможем сохранить мир и сдержать любого потенциального врага. Мы ничего не сможем сделать без людей, если мы модернизируем оборудование, но не будем иметь достаточно компетентных и мотивированных людей, это все - деньги, выброшенные на ветер", - прокомментировал ситуацию командующий чешскими вооруженными силами генерал Карел Рехка.
Чтобы привлечь людей в армию, которая сейчас укомплектована на 85%, власти Чехии обратились к цифровым маркетинговым кампаниям, увеличили бонусы за поступление на службу и даже снижают медицинские требования для кадровых военных, резервистов и новобранцев. Но при низком уровне безработицы в Восточной Европе, главной проблемой остается убеждение молодых людей идти на службу за меньшие деньги, чем они могут заработать в частном секторе.
"Чехи не одиноки. Страны по всей Восточной Европе испытывают трудности с набором новых солдат и содержанием опытных в регионе, где Польша, Венгрия, Румыния и Словакия граничат с Украиной", - говорится в публикации.
Как отметил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Польши Кароль Димановский, проблемы связаны с тем, что рынок труда является "очень конкурентным".
В Польше чиновники обещают создать 300-тысячную армию, но критики сомневаются в реальности достижения цели.
"Крупнейшая страна Восточной Европы также стремится увеличить расходы на оборону почти до 5% ВВП и недавно запустила кампанию по набору под названием "Каникулы с армией", которая обеспечивает базовую 28-дневную военную подготовку для граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Но данные Минобороны свидетельствуют: хотя количество призывников выросло, в 2023 году службу оставило рекордное количество профессиональных военных - 9000", - пишут СМИ.
Как пояснил глава Управления организации и набора в Генеральном штабе Польши Богдан Сова, значительная часть этих профессионалов покинула армию лишь через несколько лет после начала службы.
"Мы пытаемся подготовить для них более привлекательные предложения, создавая новые финансовые стимулы", - сказал Сова.
ВС Венгрии развернули соответствующую "кампанию" в СМИ, и даже создали телесериал на военную тематику, который выйдет в эфир до конца 2024 года.
"В Румынии правительство начало кампанию по набору после того, как последние данные Минобороны показали: 43% должностей офицеров вакантны, аналогично 23% - солдат... В Румынии есть четыре батареи противоракетной обороны Patriot, но только две из них - в рабочем состоянии. Правительство закупило несколько истребителей F-16, но нет достаточного количества обученных пилотов", - отмечают журналисты.
Сейчас Румыния и другие страны возлагают надежды на новое поколение солдат - молодых патриотов, которые хотят связать жизнь с военной службой.
Призыв в Европе
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню представил план, как удержать военных, который предусматривает поощрение военнослужащих оставаться в армии. Произошло это после того, как в немецкий парламент подали годовой отчет о том, что в 2023 году около 1 537 солдат ушли из Бундесвера и сократили его численность до 181 514 военнослужащих. По словам Лекорню, эти "разговоры" ведутся во всех столицах, во всех демократических странах, которые имеют профессиональные армии без призыва.