Еще до недавней катастрофы власти Хэбэя публично заявили, что обеспечение безопасности Пекина, Тяньцзиня и Сюнъаня является приоритетом.

Жители районов, сильно пострадавших от недавнего наводнения на севере Китая, нацелились на ключевого чиновника Коммунистической партии, заявив, что он пожертвовал их безопасностью, чтобы защитить флагманские проекты президента Си Цзиньпина.

Как пишет Bloomberg, хэштег, обыгрывающий комментарий Ни Юэфэна, лидера Коммунистической партии провинции Хэбэй, в четверг набрал более 80 миллионов просмотров. Многие люди выразили гнев на Ни, потому что он призвал города в провинции, граничащей с Пекином, "решительно играть хорошую роль рва для столицы".

Он сказал, что район Сюнъань - новый город, который Китай начал строить в 2017 году и который Си назвал проектом "тысячелетнего значения" - представляет собой "главный приоритет борьбы с наводнениями в нашей провинции".

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Другой высокопоставленный чиновник, Ли Гоин, министр водных ресурсов Китая, сделал аналогичные замечания о Сюнъане и пекинском международном аэропорту Дасин, объекте стоимостью 80 миллиардов юаней (11,1 миллиарда долларов) к югу от столицы, который открылся в 2019 году.

Комментарии Ни прозвучали во вторник, когда в столице и ее окрестностях четвертый день шел дождь, включая самый сильный ливень в одном районе столицы с начала ведения учета в 19 веке. Осадки вызвали сильное наводнение в менее известных городах провинции Хэбэй, таких как Чжочжоу с населением 630 000 человек.

"Этот чиновник хочет только повышения, ему все равно, живут люди или умирают", - написал один интернет-пользователь, имея в виду Ни.

Другой человек призвал к смещению Ни вместе с Ван Чжэнпу, который фактически был второй по влиятельности фигурой в провинции.

"Вы хотите защитить Пекин, Тяньцзинь, Сюнъань и аэропорт Дасин", - написал человек. "Тогда мы, жители Хэбэя, не нуждаемся в вас. Убирайся из Хэбэя!"

Звонки в Министерство водного хозяйства Пекина остались без ответа. Человек, поднявший трубку в офисе Коммунистической партии в Шицзячжуане, столице провинции Хэбэй, отказался от комментариев.

Некоторые интернет-пользователи выразили подозрение, что власти направили паводковые воды в районы провинции Хэбэй, а не в Дасин и Сюнань.

Команда из Китайского сельскохозяйственного университета, которая использовала технологию дистанционного зондирования для определения уровня воды, сообщила в среду в сообщении в социальной сети, что с вечера воскресенья были задействованы семь водосборных бассейнов в провинции Хэбэй, чтобы помочь в борьбе с наводнениями в Пекине, Тяньцзине и Сюн'. ан. Две из этих зон находятся недалеко от Чжочжоу.

Ли На, представитель отдела водных ресурсов провинции Хэбэй, сообщил Центральному телевидению Китая, что проливные дожди и паводковые воды, стекающие по рекам из Пекина, были одной из основных причин наводнения в Чжочжоу.

Еще до недавней катастрофы власти Хэбэя публично заявили, что обеспечение безопасности Пекина, Тяньцзиня и Сюнъаня является приоритетом. Один из пользователей Weibo опубликовал фотографию вывески музея в Баодине, еще одном пострадавшем от наводнения городе провинции Хэбэй, который он когда-то сделал.

На знаке перечислены цели городских усилий по борьбе с наводнениями: во-первых, защита Пекина и Тяньцзиня. Во-вторых, защита Сюнъань. В-третьих, защита самого Баодина.

Наводнение в Китае - подробности

Хэбэй сообщил о девяти погибших в результате наводнения, а в Пекине погибли 11 человек. Число погибших может увеличиться, поскольку еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Правительство не сообщило, какой общий экономический ущерб был нанесен.

Два ярко-желтых "солнца" появились в небе над юго-западным Китаем, сбивая с толку местных жителей. Как сообщается, несколько дней назад велосипедист из Чэнду, провинция Сычуань, записал загадочное зрелище на видео.