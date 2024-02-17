Другие союзники уже гораздо больше помогли Украине деньгами в войне, чем Вашингтон, подчеркнул генсек НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "наехал" на США, пристыдив американцев из-за низкого уровня помощи Украине.

Речь идет о военном пакете, который до сих пор не согласовали для Киева законодатели в Конгрессе. По словам Столтенберга, некоторые союзники Украины уже помогли ей деньгами больше, нежели США. В этом контексте он упомянул об усилиях Канады и стран ЕС на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Поэтому теперь настало время США выполнить обещанное", - подчеркнул генсек НАТО.

По словам Столтенберга, задержка в решении со стороны Конгресса оказывает негативное влияние на войну, и это уже ощущается на украинском поле боя. В то же время он подчеркнул, что важно принимать соответствующие решения не только "быстро", но и "заранее".

"Потому что это насущно. С каждой неделей нашего ожидания все больше людей убивают на поле боя в Украине", - сказал Столтенберг.

Он уточнил, что не в его компетенции что-то советовать Конгрессу, однако пакет военной помощи для Украины - насущная потребность, которую надо решить.

В США сделали новое заявление по Украине

Напомним, накануне законодатели из Палаты представителей США обнародовали новую версию законопроекта относительно срочной поддержки Украины с куда меньшими цифрами помощи: вместо 60,06 млрд долларов в нем прописано лишь 47 млрд.

13 февраля Сенат США сделал первый шаг по принятию старой версии законопроекта, проголосовав за ассигнования в размере 60,06 млрд долларов помощи Украине. Однако тогда "палки в колеса" относительно решения поставил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, отказавшись ставить его на голосование. Джонсон раскритиковал отсутствие жестких мер по защите южной границы США в этой версии законопроекта.

Сегодня вице-президент США Камала Харрис во время встречи с Владимиром Зеленским подчеркнула, что Вашингтон все еще на стороне Украины и будет ее поддерживать. "Президент Байден и я будем продолжать работать над обеспечением тех ресурсов, которые Украине нужны для успеха", - сказала она.

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