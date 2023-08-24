Самолет вылетел в 15:24 из московского аэропорта "Внуково".

Еще один самолет, связанный с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, вылетел в Азербайджан, передает мониторинговая группа "Беларуські Гаюн".

"Прямо сейчас бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650" с рег. номером RA-02748 направляется в Баку. Самолет вылетел в 15:24 из московского аэропорта "Внуково" и взял курс на юг", - говорится в сообщении.

Сообщается, что этот бизнес-джет также связан со структурами Евгения Пригожина, но в отличие от других, он никогда не прилетал в Беларусь.

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"Вагнеровцы" в Беларуси - что происходит

Напомним, ранее мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в настоящее время в Беларуси не фиксируют вывод сил наемников ЧВК "Вагнер" с их главной базы в стране - лагеря в деревне Цель Осиповичского района. Вечером 23 августа, в день гибели руководства ЧВК в окрестностях лагеря фиксировались перебои в работе интернета.

Тем временем белорусская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки проекта Planet Labs, которые свидетельствуют о том, что лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси сворачивают уже какое-то время.

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