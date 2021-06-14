Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил, что не всегда будет занимать этот пост. Он пообещал поддержать того кандидата, который будет предан стране.
Об этом политик заявил в интервью американскому каналу NBC.
Путин уверен, что "придет когда-то обязательно другой человек".
"… если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны", - заявил президент РФ.
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При этом он надеется, что смена президента "не обрушит все в одночасье".
Кроме того, российский лидер уклонился от ответа на вопрос, ждет ли он гарантий безопасности, которые когда-то сам предложил Борису Ельцину.
"Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное - это судьба страны и ее народа", - подытожил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил, стягивание войск РФ к украинским границам военными учениями на своей территории.
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