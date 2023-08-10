Меркель стала "самым дорогим" бывшим канцлером в истории Германии.

За полтора года, прошедшие со времени отставки Ангелы Меркель с должности канцлера Германии, федеральное правительство потратило почти 55 тысяч евро на косметику и прически для "пенсионерки". Об этом говорится в официальном ответе правительства на журналистский запрос издания Tagesspiegel.

По данным журналистов, после выхода на почетную пенсию Меркель продолжает пользоваться услугами личной парикмахерши, визажистки и модельера. На оплату ее труда правительство Германии потратило 37 780 евро в прошлом году и 17 200 евро в текущем.

"Это означает, что за красивый внешний вид бывшего главы правительства нужно платить около 3000 евро в месяц. Если стилист сопровождает Меркель на встрече, также есть расходы на проезд и гостиницу", – отмечает издание.

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Также журналисты отмечают, что размер расходов намекает, что Меркель пользуется услугами визажистки почти постоянно, поскольку в противном случае было бы дешевле время от времени посещать обычный салон красоты.

Примечательно, что сейчас прически Меркель обходятся немецкому правительству лишь немногим дешевле, чем внешний вид действующего канцлера Олафа Шольца, которому приходится выступать публично почти ежедневно. На его "прическу" и макияж в этом году потратили 21 808 евро, а в прошлом году – 39 910 евро. То есть всего лишь на 7 тысяч евро больше, чем за то же время на прическу и макияж Меркель.

Да и это еще не все. Как отмечает издание, для своей "политической загробной жизни" Меркель имеет офис с девятью постоянными сотрудниками и служебным автомобилем. Это все обходится немецкому бюджету в несколько сотен тысяч евро в год.

"До сих пор ни один бывший канцлер не был столь дорогим федеральному правительству, как Ангела Меркель", – пишет Tagesspiegel.

Меркель и Украина

Как ранее писал УНИАН, немецкое общество постепенно пересматривает свое отношение к 16-летнему правлению первой женщины-канцлера. Годами царила мысль, будто это было золотое время Германии, но теперь у немцев добавляется понимания, что именно политика Меркель привела к крупнейшей за более чем 70 лет войне в Европе.

В частности немецкие эксперты и политики уже откровенно обвиняют Меркель в том, что она сознательно поставила немецкую экономику в полную зависимость от российских энергоносителей, дав Кремлю понимание, что это инструмент для шантажа.

Также теперь Меркель вспомнили, что в ее правление год за годом урезались оборонные бюджеты, что она проигнорировала аннексию Крыма и лишь нарастила сотрудничество с РФ после 2014 года, что она была главным противником вступления Украины в НАТО в 2008 году.

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