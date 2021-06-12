Страна первой в мире узаконила биткоин в качестве платежного средства.

Президент Сальвадора Найиб Букеле поручил компании LaGeo начать правительственный майнинг за счет дешевой возобновляемой энергии вулканов.

Об этом Букеле написал на своей странице в Twitter.

"Только что проинструктировал президента LaGeo (наша государственная геотермальная электрическая компания) представить план предложения объектов для добычи биткоинов с использованием очень дешевой, 100% чистой, 100% возобновляемой и с нулевым выбросом энергии из наших вулканов", - сообщил глава республики.

Сальвадор нередко называют краем озер и вулканов, так как основная часть его территории - это вулканическое нагорье, над которым вздымаются две параллельные цепи вулканов: северная из потухших и южная - из действующих.

По словам Букеле, инженеры уже работают над новой скважиной, которая должна обеспечивать выработку примерно 95 МВт за счет 100% чистой геотермальной энергии вулканов.

"Начинаем проектировать вокруг нее полноценный хаб для майнинга биткоинов", - написал президент.

Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100% clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos 🌋



Starting to design a full #Bitcoin mining hub around it.



What you see coming out of the well is pure water vapor 🇸🇻 pic.twitter.com/SVph4BEW1L — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021

Сальвадор первым в мире узаконил биткоин

Ранее парламент Сальвадора проголосовал за признание биткоина платежным средством. Для создания инфраструктуры под платежи в биткоинах будет отведено 90 дней.

По словам президента Букеле, принятый закон обяжет все предприятия принимать биткоин для оплаты товаров или услуг. Правительство будет выступать опорой для организаций, не желающих брать на себя риск из-за нестабильного курса криптовалюты.

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Перевод: Катерина Комолова