Президент Эстонии Алар Карис призвал партнеров обсудить введение торгового эмбарго против Российской Федерации.
Как известно, в воскресенье, 9 февраля, в Вильнюсе встретились лидеры стран Балтии и Польши. Карис написал в микроблоге X, что Европейский Союз должен еще больше усилить независимость и прекратить импорт российских энергоносителей на свою территорию:
"Мы даже должны серьезно рассмотреть возможность полного торгового эмбарго против России".
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