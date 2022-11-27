Глава Экваториальной Гвинеи находится у власти уже более 40 лет.

В Экваториальной Гвинее 80-летний Теодоро Обианг Нгема Мбасого якобы переизбран в шестой раз на пост президента.

Во время президентских выборов, которые состоялись 20 ноября, за действующего президента проголосовали 95% избирателей, утверждает в Twitter вице-президент и его сын Теодоро Нгема Обианг Манге, пишет Reuters.

По данным агентства, одержав победу на очередных выборах, президент Экваториальной Гвинеи закрепил за собой статус самого долговечного лидера.

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Стоит отметить, что Теодоро Обианг Нгема Мбасого пришел к власти вследствие государственного переворота - в 1979 году он сверг диктаторский режим своего дяди Франсиско Масиаса Нгемы.

С тех пор на выборах он всегда якобы побеждал с результатом более 90% голосов, однако в правдивости результатов волеизъявления международные наблюдатели всегда сомневались.

Президенту Экваториальной Гвинеи приписывают баснословные богатства и обвиняют в том, что он мало сделал для борьбы с бедностью, подавляет инакомыслие, борется с политическими оппонентами незаконными способами.

Обвинения в сторону главы этой страны такие же, как и те, что звучали в адрес президента РФ Владимира Путина. Однако Обианг находится у власти уже более 40 лет, а Путин руководит Россией только чуть больше 20 лет.

Напомним, в конце октября росСМИ писали, что российские власти начали готовиться к президентским выборам, которые должны состояться в 2024 году.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого - самые интересные факты о президенте Экваториальной Гвинеи

По состоянию на 2003 год американский журнал Parade разместил его на шестом месте в десятке худших диктаторов современности.

Журнал Forbes писал, что по состоянию на 2006 год состояние лидера Экваториальной Гвинеи оценивали в 600 млн долларов.

В 2013 году КНДР наградила его премией имени диктатора Ким Чен Ира.

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