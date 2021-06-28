Милош Земан сравнил смену пола с членовредительством.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что ему «отвратительны» трансгендеры.

Соответствующее заявление он сделал в интервью CNN Prima News, сообщает Bloomberg.

Как отметил Земан, он «может понять геев и лесбиянок», а вот операции по смене пола считает членовредительством.

«Каждая хирургическая операция – это риск. И для меня трансгендеры по своей природе отвратительны», – заявил политик.

Читайте такжеУ Великобритании появился спецпредставитель по правам ЛГБТКроме того, Земан раскритиковал феминисток, движение MeToo и мероприятия Месяца прайда.

Разговор велся в контексте обсуждения принятого парламентом Венгрии закона о запрете на распространение в школах и среди людей младше 18 лет материалов, пропагандирующих идеи ЛГБТ или смену пола.

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Автор: Катерина Шварц