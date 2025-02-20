Он критикует его политику, но уверяет, что страны имеют сбалансированные торговые отношения.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал протекционистскую позицию лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в отношении мировой торговли.

В интервью Super Radio Tupi он сообщил, что после выборов в США до сих пор не имел с Трампом никаких контактов, хотя и направил ему ноту с поздравлением. По словам президента, тот уже отличился импульсивными заявлениями и попытками вмешиваться в дела других стран:

"Трамп был избран для управления Соединенными Штатами, а не для управления миром".

Кроме того, он раскритиковал торговые барьеры, введенные Трампом, отметив, что это серьезно повлияет на мировую экономику. "Сейчас он облагает налогами продукцию нескольких стран, и это приведет к росту инфляции в США и во всем мире. Он должен прекратить эту идею протекционизма и уважать суверенитет каждой страны".

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Трамп вводит пошлины

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на весь импорт стали и алюминия.

В ответ президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна рассматривает возможность подачи жалобы во Всемирную торговую организацию или введения соответствующих пошлин на американские товары.

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