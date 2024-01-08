Соответствующее заявление глава французского правительства подала президенту страны Эммануэлю Макрону.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала заявление об отставке. Она подчеркнула, что считает "более необходимым, чем когда-либо, продолжать реформы", и "вместе с членами нынешнего правительства будет заниматься текущими делами до назначения нового".

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в своей соцсети Х поблагодарил Элизабет Борн за ее работу на посту председателя правительства.

"Ваш труд на службе нашей нации был образцовым каждый день. Вы реализовали наш проект с мужеством, преданностью и решимостью женщин государства. От всего сердца спасибо", - написал Макрон.

Как известно, Элизабет Борн занимала руководящие должности в правительстве Франции с 2017 года. В 2022 году она стала премьер-министром - второй женщиной, занявшей этот пост.

Изменения в правительстве произошли на фоне одобрения непопулярного законопроекта об иммиграции, который углубил раскол в партии президента Франции Макрона.

Сотрудничество Франции и Украины - последние новости

Франция начнет тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Первые летчики должны прибыть в начале 2024-го года. После подготовки во Франции они будут учиться на курсах, организованных другими партнерами.

Также УНИАН сообщал, что Франция увеличит поставки боеприпасов в Украину в 2024 году.

Вас также могут заинтересовать новости: