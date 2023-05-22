Этикетки будут предупреждать людей о калориях, риске рака и заболеваний печени, а также об опасности употребления алкоголя во время беременности.

Ирландия стала первой в мире страной, которая ввела обязательную маркировку алкогольных напитков этикетками, предупреждающими о его вреде для здоровья.

Как сообщает Guardian, министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли подписал закон в понедельник и ожидает, что другие страны последуют его примеру.

Этикетки будут предупреждать людей о калориях, риске рака и заболеваний печени, а также об опасности употребления алкоголя во время беременности.

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По словам Доннелли, закон вступит в силу 22 мая 2026 года, чтобы дать предприятиям время адаптироваться.

Как известно, сигареты также маркируют предупреждающими этикетками

Ранее в Австралии заявили, что планируют запретить вейпинг из-за обнаружения связи между никотиновой зависимостью среди подростков и детей и усилением тяги к вейпингу.

А в Украине за время войны выросло количество курильщиков.

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