Ирландия стала первой в мире страной, которая ввела обязательную маркировку алкогольных напитков этикетками, предупреждающими о его вреде для здоровья.
Как сообщает Guardian, министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли подписал закон в понедельник и ожидает, что другие страны последуют его примеру.
Этикетки будут предупреждать людей о калориях, риске рака и заболеваний печени, а также об опасности употребления алкоголя во время беременности.
По словам Доннелли, закон вступит в силу 22 мая 2026 года, чтобы дать предприятиям время адаптироваться.
Как известно, сигареты также маркируют предупреждающими этикетками
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