Кристина Квин отметила, что для поставок необходимы лишь двусторонние договора.

Киев может получить самолеты советского образца для военных целей. США не блокируют такие поставки.

Об этом рассказала временно поверенная в делах США Кристина Квин в интервью "Европейской правде".

Она указала, что у Вашингтона таких самолетов нет, поэтому украинским летчикам пришлось бы проходить переподготовку для использования американских самолетов.

"Действительно, были обсуждения в рамках НАТО о поставках таких самолетов из других стран, но по ряду причин этот механизм не заработал", - отметила Квин.

По ее словам, государства-союзники, у которых есть эти самолеты, могут поставлять их Украине в рамках двусторонних контрактов. В свою очередь США не блокируют такие поставки, поэтому самолеты лишь надо перевезти через границу.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население.

Главной проблемой для Украины стали авиабомбардировки. Для решения данное проблемы Киев просил НАТО закрыть небо над Украиной или хотя бы над критически важными объектами. Решения по данному вопросу так и не поступило. Появилось мнение, что это приведет к прямому столкновению НАТО с Россией.

После этого президент Владимир Зеленский призвал поставить украинским военным самолеты и средства ПВО, чтобы была возможность самостоятельно отбивать воздушные атаки оккупантов.

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