Полыхает большое 3-тажное здание.

В городе Тула Российской Федерации горит военный госпиталь.

По данным Astra, возгорание произошло в госпитале "39 Отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск", который расположен на Советской улице, 15.

Информацию о случившемся обнародовали очевидцы. На видео, которые они распространили, можно увидеть, как горит большое 3-тажное здание. В частности, открытый огонь вырывается из нескольких окон верхнего этажа, также горит крыша. Вверх поднимается густой черный дым.

Например, в Телеграм-канале "Тула. Жесть", на фоне видео слышно, как, очевидно, авторы записи, говорят, что огонь распространился по крыше очень быстро.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Что еще известно о пожарах в России

Напомним, недавно в Гатчине (РФ) загорелся завод по производству ацетона, который используется и в оборонной промышленности. Огонь охватил 1600 кв. м двухэтажного здания.

На месте пожара зафиксировали разлив ацетона. Что стало причиной мощного пожара, оккупанты не сообщали. В то же время, было известно, что российская ПВО работала по дронам. Минобороны РФ даже отчиталось о сбитии 40 БПЛА в нескольких регионах.

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