В Европе опасаются повтора трагедии в Ливане, где в 2020 году пострадали тысячи людей.

Судно MV Ruby, на борту которого 20 тысяч тонн российской аммиачной селитры, получило значительные повреждения, но несколько недель не может встать на ремонт - правительства ряда стран с подозрением относятся к опасному грузу из РФ. Удобрения, согласно заявлениям судовладельца, направлялись в Африку, но застряли в Европе.

По данным The New York Times, неприятности с судном MV Ruby, которое сейчас находится у берегов Великобритании, начались вскоре после того, как оно в августе вышло из Кандалакшу (Мурманская область РФ). В частности, 600-футовый балкер с опасным грузом на борту попал в бурю и сел на мель. В результате, как утверждает представитель компании, управляющей судном, повреждены руль и винт, а в корпусе образовалось несколько "трещин". Он уверяет, что груз не пострадал и опасности нет. Однако Ruby отказались принять на ремонт уже несколько стран. В частности, в начале сентября судно на несколько дней зашло в порт норвежского города Тромсе, где балкер обследовали, и направили на ремонт в другую страну. Затем Ruby взял курс на литовскую Клайпеду, но и там получило отказ.

"Менеджеры судна и некоторые представители морских властей тщетно пытались заверить общественность, что груз не представляет никакой угрозы. Шведские и датские морские власти следили за MV Ruby, пока оно медленно двигалось к Северному морю, тщетно ища порт, который позволит ему пришвартоваться", - отмечается в публикации.

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Как уточняется, судно MV Ruby зарегистрировано на Мальте, и, согласно официальным данным, принадлежит компании Ruby Enterprise. Управляет балкером компания Serenity Shipping, офис которой находится в ОАЭ. Но недоверие у властей вызывает происхождение груза - Российская Федерация. В частности, опасаются, что судно с селитрой страны-агрессора может оказаться своеобразным "троянским конем", отправленным для саботажа жизненно важной судоходной и портовой инфраструктуры.

Стоит отметить, что судно не пустили даже на Мальту - министерство транспорта страны заявило, что примет судно только после разгрузки.

Как выяснили журналисты, сейчас балкер находится в 14 милях от побережья Кента (юго-восток Великобритании). По словам судовладельца, MV Ruby у британских властей запросило док, чтобы перегрузить селитру на другое судно и провести ремонт.

Власти ряде стран сравнивают судно с "плавающей мегабомбой" и проводят аналогии с событиями 2020 года, имевшими место в Ливане. Тогда в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра, которая также имела российские "корни", - катастрофа унесла жизни примерно 200 человек, около 6 тысяч получили ранения. Тогда в воздух взлетело 2750 тонн селитры, а на борту MV Ruby - в семь раз больше.

Взрыв селитры в Бейруте - подробности

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2020 года в Бейруте (Ливан) из-за взрывов аммиачной селитры погибло около 200 человек. По данным правительства Ливана, в порту взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которая в течение шести лет хранилась на складе без соблюдения необходимых мер безопасности. В городе ранения получили тысячи людей, были повреждены множество зданий.

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