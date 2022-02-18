В то же время в Германии изучают запрос Украины относительно дальнейшей помощи в области безопасности.

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки оружия Украине могло бы поставить под угрозу переговоры в "нормандском формате".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бербок сказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сначала Киевский городской голова Виталий Кличко, который принимает участие в конференции, поблагодарил Германию и США за помощь, без которой, как сказал Кличко, Украина "не сможет выжить". При этом, мэр Киева подчеркнул, что Украина сейчас нуждается в оборонительном вооружении. Он поблагодарил Германии за финансовую помощь, которая направлялась на восстановление инфраструктуры и проведение реформ в Украине. "Мы готовы воевать. Мы готовы защищать наши семьи, города, граждан, но мы нуждаемся в поддержке. Благодарю вас за 5 тысяч шлемов, но этого недостаточно. Мы не можем защищать нашу страну только с этим", - сказал Кличко.

Также он спросил у Анналены Бербок и Энтони Блинкена, не забыли ли все о Будапештском меморандуме.

В свою очередь, Бербок сказала, что решение не поставлять оружие Украине было нелегким для Германии.

"Но если мы ставим под угрозу путем принятия таких шагов, что "норманнский формат" больше не будет работать, по моему мнению, это будет очень большая угроза безопасности для каждого гражданина в Украине, особенно в связи с ситуацией на линии соприкосновения в районах сепаратистов (российских боевиков - УНИАН). Для каждого гражданина там решающее значение имеет то, что мы возвращаемся за стол переговоров для обсуждения Минска", - подчеркнул Бербок.

В то же время, по ее словам, Германия изучает каждый запрос Украины.

"Потому что мы выступаем бок о бок с вами и вашими гражданами. Именно поэтому, когда вы попросили шлемы, мы выясняли как много шлемов мы можем поставить. Я прошу прощения, что это было всего 5 тысяч. У нас теперь есть новый список. Мы изучаем новый список того, что у нас есть, что мы можем сделать, и я считаю, что это очень хорошо, что у нас есть откровенный и открытый обмен мнениями об этих вещах", - сказала Бербок.

Также она сказала, что нужно предотвратить дестабилизацию ситуации внутри Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно просила ФРГ предоставить ей оружие.

Однако глава МИД Бербок и канцлер Олаф Шольц заявляли, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине.

19 января Украина обращалась в Министерство обороны ФРГ с просьбой предоставить 100 тыс. шлемов и бронежилетов для добровольцев, а также военные корабли и зенитные комплексы. Берлин тогда согласился передать Киеву 5,3 млн евро на полевой госпиталь и 5 тыс. шлемов.

В начале февраля украинское посольство в ФРГ вновь обратилось к немецкому правительству с просьбой о поставках оружия.

По данным издания Süddeutsche Zeitung, Украина просит предоставить ей зенитно-ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК, антидроновое оружие, электронные системы слежения, а также приборы ночного видения, камеры наблюдения, боеприпасы и тому подобное.

Также, как заявлял министр обороны Алексей Резников, Германия блокирует приобретение Украиной летального оружия через агентство NSPA (Агентство НАТО по поддержке и поставкам), и Украина просит прекратить эти действия.

Кулеба сообщил о намерении продолжать убеждать Германию предоставить согласие на поставки в Украину военной помощи.

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