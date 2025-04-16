Губернатор Калифорнии объявил, что экономический вес его штата дает рычаг на мировой арене.

Штат Калифорния собирается подать иск в федеральный суд Сан-Франциско, чтобы оспорить использование президентом США Дональдом Трампом чрезвычайных полномочий для введения пошлин для Мексики, Китая и Канады. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление, представленное офисом губернатора штата, демократа Гэвина Ньюсома.

Местные чиновники сослались на ущерб потребителям и бизнесу из-за пошлин Трампа. По словам Ньюсома, его штат требует через суд остановить введение тарифов, тем самым бросая серьезный юридический вызов эпохальным усилиям президента США по реформированию мировой торговли.

"Незаконные тарифы президента Трампа сеют хаос в калифорнийских семьях, в бизнесе и в нашей экономике, повышая цены и угрожая рабочим местам", - предупредил Ньюсом.

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По данным издания, демократа считают вероятным кандидатом на пост президента в 2028 году. Срок его полномочий на посту губернатора истекает в 2026 году.

Уточняется, что Калифорния производит около 14% ВВП страны. В штате проживает 40-миллионное население. Если бы он был отдельной страной, пишут журналисты, это бы была одна из крупнейших экономик мира. Ньюсом сказал, что экономический вес дает Калифорнии рычаг на мировой арене.

Отмечено, что штат играет важную роль в сельском хозяйстве и производстве в США, включая полупроводники, компьютерное оборудование и транспортные средства. В 2022 году он экспортировал сельскохозяйственную продукцию на 24 млрд долларов, что составляет почти 13% от общего объема экспорта сельхозпродукции США.

Наибольший вклад внес миндаль - 4,7 млрд долларов, за ним следуют молочные продукты, фисташки и вино, а основными покупателями стали Канада, Европейский союз, Китай и Гонконг.

На Трампа подают в суд из-за пошлин

Как писал УНИАН, на Трампа уже подали в суд из-за пошлин. По данным Bloomberg, истцом выступила юридическая группа New Civil Liberties Alliance, поддерживаемая консерваторами.

Трампа обвинили в незаконном введении жестких тарифов на китайские товары в обход Конгресса.

Всего против президента США и его пошлин подано уже три иска. Два из них - от консервативных юридических групп, которые представляют малый бизнеса, а третий был подан членами Blackfeet Nation в Монтане.

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