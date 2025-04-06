Европейцы пытаются действовать единым фронтом и не допускать, чтобы все скатилось к прямым двусторонним переговорам, в которых США могут навязать свои условия каждой стране в отдельности.

В ближайшие дни Евросоюз примет совместный пакет контрмер на пошлины США, чтобы ответить Трампу единым фронтом. Об этом сообщает Reuters.

Первый набор контрмер затронет импорт из США на общую сумму около 28 миллиардов долларов. Отмечается, что речь идет о широкой номенклатуре товаров - от зубных нитей до бриллиантов. Таким образом ЕС присоединится к Китаю и Канаде, которые уже ввели свои контр-пошлины на пошлины от Трампа для их товаров.

Ожидается, что уже в понедельник Европейская комиссия предложит окончательный перечень американских товаров, которые будут подпадать под дополнительную пошлину. В частности тарифы могут применить к американскому мясу, зерну, вину, древесине, одежде, пылесосам и некоторым другим товарам.

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Дипломаты ЕС заявили, что для них важно не допустить сепаратных переговоров с США, а сохранять единство союза.

Reuters отмечает, что страны блока действительно по-разному смотрят на ситуацию. Так, Франция призывает к жесткому зеркальному ответу на американские пошлины, очень зависимая от американского рынка Ирландия призвала к "взвешенному и взвешенному" ответу, а Италия поставила под сомнение саму идею введения ответной пошлины.

"Это сложный баланс. Меры не могут быть слишком мягкими, чтобы привлечь Соединенные Штаты к столу переговоров, но не слишком жесткими, чтобы не привести к эскалации", - сказал один дипломат ЕС.

Ожидается, что первый пакет контр-пошлин от ЕС вынесут на голосование в среду. Скорее всего, пакет будет принят. После этого тарифы вступят в силу в два этапа: меньшая часть - 15 апреля, остальные - через месяц.

Пошлины Трампа против Европы

Как писал УНИАН, на этой неделе президент США Дональд Трамп инициировал введение высоких пошлин на импорт европейских товаров, что вызвало напряженность в торговых отношениях между Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

В частности Трамп обложил 25% импортными пошлинами европейские сталь, алюминий и автомобили. На остальные европейские товары наложены 20% пошлины. В целом пошлины Трампа охватывают около 70% экспорта ЕС в Соединенные Штаты - на общую сумму 532 миллиарда евро.

После этого возник риск, что американские потребители потеряют доступ к европейским деликатесам, таким как французское шампанское и итальянский сыр пармиджано. Производители предупреждали, что эти продукты могут стать недоступными для рядовых американцев из-за роста цен.

В ответ на таможенные угрозы Трампа Европейский Союз начал подготовку ограничений на импорт товаров из США.

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