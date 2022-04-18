Ограничения касаются и судов, которые поспешно изменили российскую регистрацию.

Порты всех стран Европейского Союза закрыли доступ для российских кораблей.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Начала действовать директива ЕС о запрете для россиян. Она касается всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также тех, которые изменили регистрацию РФ после 24 февраля", - заявил Ермак.

В то же время он добавил, что есть определенные исключения - ограничение не будет распространяться на те корабли, что подали сигнал SOS (Mayday). Решения по ним будут приниматься индивидуально.

"Мы будем отслеживать, как именно применяются такие исключения и не использует их в РФ для обходных маневров против ограничений", - заявил Ермак.

Как сообщал УНИАН, ранее российским судам запретили заходить в порты Болгария, Румыния и Италия. Впоследствии к морской блокаде РФ присоединилась Эстония.

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