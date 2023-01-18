Штаты постоянно обсуждают с Украиной ей потребности.

Соединенные Штаты Америки продолжат предоставлять Украине то, что ей необходимо для самообороны в войне с Россией.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. По ее словам, это обещание дал Джо Байден президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда тот прибыл в Вашингтон.

"И это с учетом системы ПВО. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим нашу работу по привлечению российских сил к ответственности за совершенные ими злодеяния, а также военные преступления", - сказала она.

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По словам Кардин, Штаты постоянно находятся в диалоге с украинцами о том, что им нужно. "Мы будем с украинским народом до тех пор, пока он будет защищаться, пока он будет защищаться от жестокости", - добавила она.

В то же время координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби намекнул, что на этой неделе Соединенные Штаты Америки могут объявить о новом пакете безопасности для Украины.

"Я предполагаю, что вы продолжите слышать о поступлении сообщений от Соединенных Штатов о дополнительных пакетах помощи, дополнительном вооружении или способностях для Украины. Наверное, не раньше, чем до конца этой недели", - цитирует его CNN.

В то же время он не ответил на вопрос, войдут ли в новый пакет помощи танки для Украины, но сказал, что "не хочет опережать события, о которых мы еще не объявили". Но он добавил, что США сосредоточены на том, чтобы убедиться, что предоставляют украинцам именно то, что необходимо на поле боя.

"Мы собираемся продолжать модулировать эти пакеты, чтобы они больше всего отвечали потребностям Украины, и если мы не можем этого обеспечить, мы работаем с другими союзниками и партнерами для выяснения, удастся ли им", - сказал Кирби.

Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, в декабре президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Американский президент Джо Байден на встрече с ним пообещал поставить Украине батарею Patriot.

Позже был опубликован список вооружения, которое войдет в новый пакет военной помощи для Украины. В него попал зенитно-ракетный комплекс Patriot с боеприпасами.

По данным СМИ, учения по использованию систем пройдут на базе Вооруженных сил США в штате Оклахома.

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