Они представят стратегию Белого дома по помощи Украине и Израилю.

Сегодня Комитет по ассигнованиям Сената США заслушает главу Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена относительно стратегии Белого дома по помощи Украине и Израилю. Эти слушания станут одним из первых маркеров того, сможет ли администрация Джо Байдена заручиться поддержкой Конгресса в отношении своего запроса на выделение 106 миллиардов долларов (из них 61 – для Украины) на помощь странам-партнерам, пишет Washington Post.

Как стало известно изданию, в своих показаниях в Сенате Блинкен и Остин будут настаивать на необходимости оказания помощи Израилю и Украине, подчеркивая решающее значение этой поддержки для продвижения внешнеполитических интересов США.

Позиция Сената по помощи Украине

Предполагается, что председатель Комитета Сената по ассигнованиям Петти Мюррей также подчеркнет необходимость этой поддержки.

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"Америка должна крепко поддерживать наших союзников, диктаторам нельзя позволять вторгаться в суверенные демократии, терроризм нельзя терпеть, и мы не можем игнорировать гуманность и крики о помощи от гражданских лиц, оказавшихся в центре конфликта и перекрестного огня, которых мы должны защитить", – цитирует WP письменную версию комментариев Мюррей.

Демократ и лидер большинства в Сенате Чак Шумер накануне призвал республиканцев противостоять "ложным искушениям изоляционизма", пишет AP.

"Прямо сейчас Америка сталкивается с неизбежным моментом истины: демократия и свобода подвергаются нападениям по всему миру, которых мы не видели со времен окончания холодной войны", – заявил он.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл накануне выступил против членов собственной партии, которые выступали против дальнейшей помощи Украине. Он настаивал на включении помощи Украине в новый пакет финансирования, несмотря на то, что Палата представителей настаивает на отдельном пакете только для Израиля.

Военная помощь США Украине - это надо знать

Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса 106 миллиардов долларов. Эти средства предполагалось предоставить, в частности, для помощи Украине в войне с Россией, Израилю в войне с ХАМАС и другим иностранным государствам. Более половины (61 миллиард долларов) предлагалось выделить именно на поддержку Украины.

Позже республиканец из Луизианы Майк Джонсон, который накануне был избран спикером Палаты представителей Конгресса США, выступил за отдельное рассмотрение дополнительного финансирования для Украины и Израиля. Он заявил, что будет предложен отдельный пакет для Израиля на сумму 14,5 миллиардов долларов (это немного больше, чем просила администрация Байдена). Этот пакет будет отделен от помощи Украине.

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