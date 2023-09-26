Люди должны понимать четкую цель, добавил он.

Граждане Соединенных Штатов Америки должны четко знать, почему дальнейшая поддержка Украины отвечает их национальным интересам.

Такое мнение высказал бывший посол Штатов в Украине, аналитик Атлантического совета Джон Хербст, пишет Голос Америки. "Единственное, в чем крайне нуждается Украина, и что мы продолжаем отказываться предоставить - это четкое провозглашение наших стратегических целей. Я имею в виду, что это бессмысленное пустое "столько, сколько нужно" не означает абсолютно ничего", - сказал он.

Поэтому Джо Байдену надо записать видеообращение к американцам, в котором он объяснил бы, почему победа Украины отвечает интересам США.

Видео дня

По его словам, Россия хочет подорвать НАТО и изменить форму международного порядка, а это будет стоить Штатам "денег и жизней". Зато помощь Украине осуществляется на уровне 3-3,5% оборонного бюджета США. Кроме того, за ходом войны и реакцией Запада внимательно следит Китай.

Помощь Украине от США: что известно

В феврале этого года Министерство финансов Соединенных Штатов Америки сообщило, что с начала полномасштабной войны они оказали Украине помощь на сумму около 50 миллиардов долларов.

Президент США Джо Байден заявлял, что они будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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