Граждане Соединенных Штатов Америки должны четко знать, почему дальнейшая поддержка Украины отвечает их национальным интересам.
Такое мнение высказал бывший посол Штатов в Украине, аналитик Атлантического совета Джон Хербст, пишет Голос Америки. "Единственное, в чем крайне нуждается Украина, и что мы продолжаем отказываться предоставить - это четкое провозглашение наших стратегических целей. Я имею в виду, что это бессмысленное пустое "столько, сколько нужно" не означает абсолютно ничего", - сказал он.
Поэтому Джо Байдену надо записать видеообращение к американцам, в котором он объяснил бы, почему победа Украины отвечает интересам США.
По его словам, Россия хочет подорвать НАТО и изменить форму международного порядка, а это будет стоить Штатам "денег и жизней". Зато помощь Украине осуществляется на уровне 3-3,5% оборонного бюджета США. Кроме того, за ходом войны и реакцией Запада внимательно следит Китай.
Помощь Украине от США: что известно
В феврале этого года Министерство финансов Соединенных Штатов Америки сообщило, что с начала полномасштабной войны они оказали Украине помощь на сумму около 50 миллиардов долларов.
Президент США Джо Байден заявлял, что они будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.