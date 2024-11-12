Хотя республиканец способен часто менять свои решения, в случае с этой должностью его решение окончательное, говорят источники.

Дональд Трамп планирует выдвинуть сенатора Марко Рубио на должность госсекретаря, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Если назначение будет утверждено, Рубио станет первым латиноамериканцем на этой должности и главным дипломатом страны в новой администрации Трампа, которая начнет работу в январе. Рубио, который известен своими жесткими позициями по Китаю, Ирану и Кубе, был наиболее агрессивным кандидатом в списке Трампа на должность госсекретаря.

В последние годы Рубио адаптировал свои взгляды к более сдержанной внешней политике Трампа, который критикует бывших президентов США за втягивание Америки в длительные и затратные войны. Хотя Трамп склонен к частым изменениям решений, источники подтверждают, что на этот раз выбор почти окончательный.

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Новой администрации придется действовать в условиях обострения глобальной нестабильности, в частности из-за конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, а также сближения Китая с Россией и Ираном. Война в Украине станет важным направлением в повестке дня Рубио. Он недавно заявил, что Украина должна искать дипломатическое урегулирование с Россией, а не сосредотачиваться на возвращении всех территорий. Также Рубио был одним из 15 республиканцев, которые проголосовали против пакета военной помощи Украине на 95 миллиардов долларов.

Вероятное назначение Рубио отражает изменение внешнеполитической линии республиканцев под руководством Трампа. Некогда известная своей активной поддержкой военных интервенций, Республиканская партия сейчас все чаще пропагандирует сдержанность во внешней политике, особенно в Европе, где многие республиканцы выражают недовольство недостаточными взносами союзников по НАТО.

Избрание Рубио на эту ключевую должность также может усилить поддержку Трампа среди латиноамериканских избирателей, которые на прошлых выборах все чаще отдавали голоса за республиканцев. По мнению Маурисио Клавер-Кароне, бывшего помощника Совета национальной безопасности по вопросам Латинской Америки, это назначение может стать историческим моментом для региона.

Рубио имеет большой опыт работы на международной арене. Как один из самых жестких критиков Китая в Сенате, он призвал начать расследование в отношении приобретения китайской компанией ByteDance платформы TikTok, что привело к рассмотрению вопроса национальной безопасности. Он также критиковал администрацию Байдена, призывая запретить продажи оборудования Huawei.

Благодаря своим кубинским корням Рубио активно выступает против нормализации отношений с Кубой и занимает жесткую позицию в отношении режима Николаса Мадуро в Венесуэле, что полностью согласуется со взглядами Трампа.

Другие кадровые решения Трампа

Как сообщал УНИАН, Избранный президент США Дональд Трамп избрал республиканца Майка Уолца советником по национальной безопасности.

Относительно Украины Уолц пересмотрел свои взгляды после вторжения России в 2022 году: он призвал предоставлять Киеву больше оружия. Однако недавно он отметил, что стоит переоценить цели США в Украине.

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