Кирби говорит, что они хотят получить больше деталей от Джонсона.

На первый взгляд предложение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона об альтернативных законопроектах об иностранной помощи отвечает запросам администрации президента Джо Байдена.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. "Главное, чтобы наши союзники, такие как Украина и Израиль, которые находятся под прицелом, буквально под прицелом, получили необходимую помощь в области безопасности как можно скорее", - цитирует его Hill.

Он отметил, что сначала Белый дом хочет получить от спикера больше подробностей. "На первый взгляд кажется, что предложение спикера действительно поможет нам получить помощь Украине, помощь Израилю и необходимые ресурсы в Индо-Тихоокеанском регионе для широкого спектра непредвиденных ситуаций. На первый взгляд так и есть, мы просто хотим получить больше деталей", - сказал Кирби.

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Разделение помощи Украине и Израилю: что известно

Как сообщал УНИАН, еще вчера Кирби заявлял, что им известно о предложении обсудить законопроект, которые предполагал бы помощь только Израилю. Он сказал, что Белый дом выступает против.

Вскоре стало известно, что спикер Палаты представителей Джонсон предложил вынести на рассмотрение четыре альтернативных законопроекта: по одному на Украину, Израиль и Тайвань, а также документ, посвященный приоритетам нацбезопасности США.

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