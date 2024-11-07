Согласно проекту бюджета Германии на 2025 год, помощь Украине сокращена до 4 миллиардов евро.

Германия сможет предоставить большую часть из 4 миллиардов евро, обещанных Украине, даже если бюджет страны на 2025 год не будет принят вовремя в результате распада коалиционного правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в бюджетном комитете ФРГ.

Отмечается, что эти средства в основном являются целевыми, а, следовательно, их могут предоставить Киеву в рамках временного бюджетного управления, если сам бюджет не будет принят.

Издание напоминает, что согласно проекту бюджета Германии на 2025 год, помощь Украине сокращена до 4 миллиардов евро с около 8 миллиардов евро в 2024 году, ведь в Германии надеялась, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных потребностей с помощью кредитов в размере 50 миллиардов долларов из поступлений от замороженных российских активов, одобренных Группой семи.

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"Однако возвращение республиканца Дональда Трампа в Белый дом вызывает в Европе беспокойство, что поддержка Киева США может уменьшиться. Коалиционное правительство Германии распалось через несколько часов после того, как победа Трампа стала очевидной в среду, когда канцлер Олаф Шольц уволил своего министра финансов Кристиана Линднера", - говорится в статье.

Авторы указывают, что вероятная задержка с принятием бюджета ФРГ на следующий год означает отсутствие расходов на новые проекты, хотя некоторые расходы, такие как дополнительная помощь Украине, все еще могут быть приняты, заявил министр экономики Роберт Хабек:

"Запуск новых программ финансирования потребует решения бюджетного комитета или Бундестага. Таким образом, есть определенное ограничение по новым программам, но все, что уже есть, может продолжаться, как запланировано".

Помощь Германии Украине - последние новости

Уволенный министр финансов ФРГ Кристиан Линднер рассказал о ссоре с канцлером Олафом Шольцом. В частности, он сообщил, что предлагал передать Украине то, что ей больше всего необходимо для эффективной защиты от России, - крылатые ракеты Taurus.

Как сказал Линднер, Шольц категорически отверг это предложение и взамен сообщил об увольнении министра с должности.

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