Сообщается, что борт подбили бойцы СБУ.

Украинские бойцы поразили российский вертолет Ми-8 в Курской области РФ.

По предварительной информации, машина стоимостью 15 миллионов долларов стала еще одной жертвой FPV-дрона, написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"На сегодняшний день российские вертолеты сбиваются в основном именно FPV-дронами, что признают даже российские "военкоры". Не так много времени прошло, когда "Птахи Мадяра" пытались сбить на Херсонщине Ка-52, но не получилось. Первые попытки, первые пробы пера. Теперь это норма", - отметил он. Видео дня

Как сообщил украинский волонтер Сергей Стерненко, вероятно, борт сбили воины М2 ЦСО "А" СБУ: "Был вынужден экстренно садиться, экипаж выжил. Пока".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 607 680 челове личного состава. За сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1190 российских солдат.

Также РФ потерла на поле боя не менее: танков - 8547, боевых бронированных машин - 16631, артиллерийских систем - 17396, РСЗВ - 1171, средств ПВО - 936, самолетов - 367, вертолетов - 328.

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