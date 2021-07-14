Ранее Польша также анонсировала планы купить 24 боевых дрона у Турции.

Польша закупит у США 250 танков "Абрамс", а также необходимый для их эксплуатации пакет материально-технического обеспечения. Стоимость сделки составит более 23 миллиардов злотых (около 6 млрд долларов).

Как сообщает Reuters, об этом сегодня сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Отмечается, что Польша, как и многие страны ЕС, обеспокоена агрессивным поведением России.

"Конечно, это ответ на вызовы в сфере национальной безопасности, с которыми мы столкнулись… Наша задача – сдерживать потенциального агрессора. Мы все знаем, где этот агрессор", - заявил Блащак.

В мае Польша анонсировала планы купить 24 боевых дрона у Турции. Это сделает ее первой страной НАТО, закупившей БПЛА турецкого производства.

Ранее Соединенные Штаты Америки начали работать над увеличением численности американских инструкторов для подготовки украинских военных в рамках деятельности "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U).

Во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев обсуждались вопросы расширения военной помощи для Украины.

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Автор: Дмитрий Кулеба