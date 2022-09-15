Их идентифицировали в коллекциях музея имени А. С. Пушкина в Москве.

Польша направила в Российскую Федерацию семь заявлений о реституции произведений искусства, вывезенных в СССР во время Второй мировой войны.

Об этом говорится в заявлении Министерства культуры и национального наследия Польши.

Речь идет о картинах "Поклонение младенцу" Лоренцо ди Креди, "Двое скорбящих святых" Аретино Спинелло, "Христос и грешница" Луки Джордано, "Портрет художника" Валантена де Булоня, "Итальянский пейзаж со стаффажем" Андреа Локателли, "Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем" и "Мадонна с младенцем на фоне пейзажа" неизвестных авторов.

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Также министр культуры Петр Глинский объявил об открытиии общенационального проекта "Пустые кадры". В 12 польских музеях появятся доски, напоминающие о военных потерях в области культуры.

По его словам, к настоящему времени польская сторона направила в Россию по дипломатическим каналам 20 заявлений о реституции.

"За последние 6 лет мы возместили более 600 военных потерь в разных странах, ни одной из них в России", - отметил Глинский.

Также министр сообщил, что разыскиваемые предметы были идентифицированы в коллекциях Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

"Дела о хищении культурных ценностей не имеют срока давности - не только в этико-нравственном измерении, но и в сфере международного права. Польское государство никогда не прекратит поиск и возвращение культурных ценностей, разграбленных в результате Второй мировой войны", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Польша хочет получить репарации от Германии за Вторую мировую войну.

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