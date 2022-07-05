Министерство должно составлять списки физических и юридических лиц, поддерживающих агрессию РФ против Украины, а также причастных к нарушениям прав человека.

Правительство Польши одобрило поправки к закону о санкциях, которые разрешают назначать временное управление или при необходимости продавать компании, попавшие под санкции.

Об этом заявил министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Polska Times.

Согласно поправкам, физические и юридические лица, оказавшиеся в черном списке министерства внутренних дел и администрации Польши, попадут одновременно и под национальные санкции Польши.

Министерство должно составлять списки физических и юридических лиц, поддерживающих агрессию РФ против Украины, а также причастных к нарушениям прав человека в России и Беларуси.

В попавшие под санкции компании можно будет назначать временное управление. Сотрудники таких компаний будут получать государственные выплаты через специальный фонд гарантирования.

Временные администрации таких компаний должны будут или продать их, или передать в управление Государственному казначейству, отметил Вальдемар Буда.

"Это крайне важное положение, которое позволит управлять попавшей под санкции компанией, чтобы продать ее и также защитить интересы работников", - подчеркнул министр.

Ранее УНИАН сообщал, что страны Европейского союза планируют подготовить седьмой пакет санкций против России до отпуска чиновников, на который они пойдут примерно в конце июля. У представителей стран Евросоюза будет для разработки документа три недели.

Вас также могут заинтересовать новости: