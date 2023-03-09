Украинские танкисты уже завершили обучение на них.

Польша передала Украине еще 10 немецких танков Leopard 2A4.

Вице-премьер, глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак рассказал журналистам, что украинские танкисты завершили обучение, пишет RMF24. "Мы передали Украине еще 10 танков Leopard 2A4. Также завершен процесс обучения украинских танкистов на этих танках. Нам удалось собрать целый батальон Leopard 2A4. Таким образом, в составе международной коалиции мы поддерживаем Украину", - сказал он.

По словам Блащака, в составе танкового батальона также 8 танков из Канады, 8 из Норвегии и 6 из Испании. "Шесть точно. Я разговаривал с министром обороны Испании Маргаритой Роблес - может быть, еще 4 танка", - сообщил он, отметив ,что танки прибудут в Украину в очень короткие сроки.

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Сейчас Польша начала организовывать хаб по обслуживанию и ремонту танков, которые прибудут в Украину. "Запчасти для этих танков - проблема. 20 лет назад производство этих деталей было прекращено, но мы готовы возобновить его, конечно, в сотрудничестве с немцами", - добавил Блащак.

Также он отметил, что украинские военнослужащие, которые завершили обучение по обращению с Leopard, имеют высокую мотивацию. "Они присоединились к украинской армии в 2014 году, после того, как Россия напала на Украину. Это высокомотивированные солдаты, которые прибыли в Польшу практически с линии фронта, солдаты, которые за короткое время приобрели нужные навыки", - сказал вице-премьер.

По его словам, украинских военных обучали польские инструкторы из 10-й бронекавалерийской бригады, а также инструкторы из Канады и Норвегии.

Leopard для ВСУ

Напомним, что в начале года польский президент Анджей Дуда первым согласился передать украинской армии роту танков Leopard 2.

В конце января Германия согласилась поставить Украине танки Leopard 2 и разрешила другим странам их реэкспорт.

Первые танки Leopard от Польши прибыли в Украину в годовщину полномасштабной войны.

По словам министра обороны Алексея Резникова, в ВСУ хотят сформировать как минимум два танковых батальона с Leopard 2 на вооружении.

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