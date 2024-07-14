Эксперт уверен в том, что стрелок был опытным и разбирался в оружии.

Стрелок, совершивший покушение на Дональда Трампа, был опытным, и вероятно, тренировался перед атакой. Об этом заявил эксперт по огнестрельному оружию и боеприпасам Ларс Винкельсдорф в интервью BILD, проанализировав видео покушение на Дональда Трампа.

"Он поразил Трампа с первого выстрела. То, что экс-президенту попали только в ухо, в конечном счёте было просто удачей… На четыре сантиметра правее с точки зрения стрелка, тогда пуля попала бы в череп Трампа, и экс-президент США, вероятно, был бы мёртв", — говорит эксперт.

Эксперт уверен в том, что стрелок был опытным и разбирался в оружии. Он лежал на крыше примерно в 135 метрах от Трампа.

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"Нельзя просто так выстрелить, это сложно. Для этого нужно практиковаться и иметь специальные знания. Голова как мишень маленькая, без оптики попасть было бы сложно. Кроме того, убийца, вероятно, использовал специальные боеприпасы", — отмечает Винкельсдорф.

Он подчёркивает, что стрелявший попал в Трампа с первого выстрела. "Отклонение от цели могло быть вызвано слишком сильным ветром между стрелком и целью", - считает эксперт.

Покушение на Трампа - что известно

В экс-президента США, нынешнего кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. Политик был ранен в ухо.

Впоследствии стало известно, кто совершил покушение на Трампа. Это сделал 20-летний парень Томас Мэтью Крукс, который накануне записал видеообращение, где жестко раскритиковал республиканцев.

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