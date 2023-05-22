Спустя тринадцать лет после потери ног в Афганистане Хари доказал, что инвалидность не является препятствием для исполнения желаний.

44-летний альпинист и ветеран войны в Афганистане, уроженец Непала Хари Будха Магар, которому ампутировали обе ноги выше колена, поднялся на Эверест. Он стал первым человеком с протезами обеих ног, который смог покорить эту гору высотой почти 9 тысяч метров, сообщается на его странице в Instagram.

"Около 15:00 19 мая Хари победоносно поднялся на вершину самой высокой горы в мире и стал первым человеком в истории с дважды ампутированными выше колена ногами, поднявшимся на Эверест. Спустя тринадцать лет после потери ног в Афганистане Хари доказал, что инвалидность не является препятствием для достижения вершины 8849 метров", – говорится в сообщении.

Восхождение происходило с участием команды непальских альпинистов мирового класса. Деньги на это восхождение Хари собирал с помощью краудфандинга. В этом его поддержали 30 организаций и более 600 человек.

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Комментируя свой чрезвычайный поступок, Хари отметил, что таким образом хотел показать людям, что независимо от их особенностей, они могут осуществлять свои мечты.

"Это было тяжело. Тяжелее, чем я мог себе представить. Нам просто нужно было продолжать и стремиться к вершине, независимо от того, насколько это больно или сколько времени это занимает. Если я смог подняться на вершину мира, то любой, независимо от своих особенностей, сможет достичь своей мечты. Независимо от того, насколько велики ваши мечты, независимо от того, насколько сложна ваша инвалидность, с правильным мышлением все возможно. Когда все стало очень тяжело, мысль о моей удивительной семье и всех, кто помог мне подняться на гору, подтолкнула меня к вершине. Без поддержки стольких людей эта экспедиция была бы невозможна", - сказал он после покорения Эвереста.

Восхождение на Эверест-интересные новости

В 2019 году Китай и Непал договорились о совместном измерении длины Эвереста. В 2020 году стало известно, что самая высокая гора в мире Эверест на 0,86 м выше, чем было официально рассчитано ранее.

Многие украинцы покоряли эту гору. К примеру, в 2021 году 55-летний львовский предприниматель Игорь Яськевич поднялся на нее со второй попытки и стал вторым в истории львовянином, который покорил Эверест.

Всего с 1982 по 2022 годы на самой высокой вершине мира побывали 27 наших земляков.

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