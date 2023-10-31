Активисты требовали прекратить поддержку Израиля.

Во вторник, 31 октября, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин давали показания перед Комитетом по ассигнованиям Сената относительно экстренного финансирования для Израиля и Украины.

Как было показано на трансляции заседания, когда Блинкен давал показания, пропалестинские протестующие прервали слушания. Демонстранты с плакатами и ладонями в красной краске обвинили США в поддержке "резни" в палестинской Газе, которая подверглась бомбардировкам со стороны Израиля после того, как группировка ХАМАС совершила внезапное нападение на израильскую территорию в начале октября.

"Спасите детей Газы. Прекратите огонь сейчас", – скандировали протестующие. Также демонстранты выкрикивали лозунги об "уничтожении всех стен от Палестины до Мексики". Аналогичные призывы содержались на плакатах.

Офицеры Капитолийской полиции США вывели протестующих из помещения, где состоялись слушания. В конце концов Блинкен закончил давать показания. Председатель комитета Пэтти Мюррей ненадолго приостановила слушания, прежде чем министр обороны Ллойд Остин начал свое вступительное слово. Это сделали, чтобы полиция Капитолия смогла освободить помещение.

Показания Блинкена и Остина в Сенате

Администрация президента США Джо Байдена просит Конгрессу США выделить дополнительные 106 миллиардов долларов для помощи Украине в войне с Россией, Израилю в войне с ХАМАС и другим иностранным государствам. 61 миллиард долларов предполагалось выделить именно для Украины.

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выступил за отдельное рассмотрение дополнительного финансирования для Украины и Израиля. Было подано предложение о передаче на помощь Израилю 14,5 миллиардов долларов. В то же время сдвигов по финансированию для Украины нет.

Комитет по ассигнованиям Сената США заслушал главу Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они должны были представить стратегию Белого дома по помощи Украине и Израилю и акцентировать на решающем значении этой поддержки для продвижения внешнеполитических интересов США.

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