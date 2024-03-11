Беларусь может быть использована Путиным как ударная сила для гибридной угрозы на границах с Литвой или Польшей.

Пока так называемому президенту Беларуси Александру Лукашенко, против которого готовят переворот эмигранты, удается воздержаться от прямого участия в войне с Украиной на стороне России. Об этом сказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

Он отмечает, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться максимально использовать Беларусь при так называемом президенте Александре Лукашенко, который максимально зависим от Кремля для того, чтобы создавать определенное напряжение вдоль всей северной границы Украины и соответственно оттягивать наши силы, ресурсы на это направление и не давать нам максимально концентрировать мощности на южном или на восточном направлениях. При этом добавил, что путинский режим при определенных условиях и обстоятельствах все-таки будет пытаться втянуть Беларусь в свои агрессивные авантюры.

"То, что сейчас таких условий и обстоятельств нет, не означает, что их не может быть в принципе и что они не могут наступить в будущем", - сказал эксперт.

Жовтенко отмечает, что со времени полномасштабного вторжения России на территорию Украины, то есть с 24 февраля 2022 года, Лукашенко "постоянно находился в военно-политическом шпагате, потому что российский диктатор пытался его с самого начала втянуть в эту полномасштабную войну против Украины".

"Но он (речь идет о Лукашенко - УНИАН) демонстрировал чудеса политической эквилибристики и всеми правдами и неправдами пытался "отпетлять" от всей этой истории. Один из главных аргументов, которые использует официальный Минск в противовес призывам из Москвы, чтобы более активно участвовать в войне против Украины, Лукашенко постоянно отвечал, что наш главный противник все таки на западе - это НАТО, и пока российская армия воюет в Украине, то белорусская армия героически защищает российский тыл и соответственно стоит на страже того, чтобы НАТО не ударило по российско-белорусским позициям. Пока Лукашенко на самом деле поймал путинскую пропаганду за язык и Путину и его окружению не было что говорить в этом контексте", - отмечает эксперт.

При этом он добавляет, что Россия делает попытки превратить Беларусь в плацдарм для создания гибридной угрозы и против Украины, и против стран НАТО. В частности, сейчас периодически звучит версия о том, что на территории Беларуси уже или есть тактическое ядерное оружие РФ, или оно будет там размещено в ближайшее время. Жовтенко отмечает, что это является свидетельством того, что Путин постепенно возвращает Лукашенко в сторону противостояния в первую очередь с НАТО и Беларусь может быть использована как ударная сила для того, чтобы создавать гибридные угрозы на границах, в частности, с Литвой или Польшей.

Эксперт считает, что Россия может использовать режим Лукашенко и сделать провокацию по отношению к НАТО чужими руками - чтобы Беларусь принимала ответный удар, чтобы создать второй фронт. По его мнению, Путин хотел бы таким образом остановить поддержку Украины или хотя бы поставить ее на паузу со стороны стран НАТО, а также показать, что НАТО не может защитить свои страны.

Ситуация в Беларуси - детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь потеряла свой суверенитет и находится в дипломатической оккупации.

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 он отметил, что Путин полностью управляет и силовым блоком, и войсками на территории Беларуси. Зеленский сказал, что доказательством этого является нападение российской армии и ракетный удар с территории Беларуси в начале полномасштбного вторжения.

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