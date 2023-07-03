28 июня лидер РФ посетил дагестанский Дербент и отметился "выходом в люди" - живым общением с местными горожанами. Некоторые СМИ и журналисты подмечают, что Путин пытается скопировать манеру поведения действующего лидера Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "выход в люди" лидера РФ Владимир Путина, который 28 июня во время поездки в дагестанский Дербент отметился несвойственным для себя поведением - общением с горожанами.

Как подметил обозреватель телеканала Freedom Алексей Мацука во время общения с Подоляком, Путин в Дагестане в какой-то мере копировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского. По словам Подоляка, речь идет не столько о "копировании", сколько о зависти и страхе, которые пытается скомпенсировать диктатор.

"Путин - это очень слабый трусливый внутренний человек, который постоянно испытывает сильное давление внешней среды. И он не копирует, он завидует. То, что мы увидели в поведении Путина - это попытка скомпенсировать свой страх. А скомпенсировать свой страх человек неуверенный в себе, трусливый, может за счет показной любви. Ему нужно было прийти, чтобы его полюбили. В Дербенте происходло именно это", - отметил Подоляк.

Он указал, что Путин ведет себя, словно юноша старческого возраста престарелого типа - неуверенный в себе, малограмотный, часто сомневающийся, но в то же время безумный в уверенности своего всесилия - вот актуальный портрет лидера РФ, считает Подоляк.

Путин посетил Дербент в личине "нового" двойника

Напомним, что в связи с поездкой Путина в Дербент нехарактерное для диктатора поведение вызвало подозрения у депутата Госдумы двух созывов Виктора Алксниса, а также террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

Первый назвал общение Путина с местными жителями в Дербенте театральным представлением и подметил, что в таких условиях его охрана не смогла бы обеспечить ему безопасность.

В свою очередь Гиркин назвал "явление" Путина в Дербенте "лицом, отдаленно похожим на президента (РФ)". Оба "деятеля" сошлись во мнении, что, вероятнее всего, в Дербент вместо Путина приехал его двойник.

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