Лето в стране выдалось дождливым, что негативно сказалось на урожае картофеля.

В Швейцарии наблюдается дефицит картофельных чипсов. Причиной тому стал плохой урожай корнеплода и пандемия коронавируса.

Об этом сообщает The Local.

В связи с коронавирусными ограничениями в стране большая часть населения стала больше проводить время дома, что привело к росту спроса н чипсы на 30%. В этом году лето в Швейцарии было дождливым, что негативно сказалось на урожайности картофеля, из которого в основным и делают чипсы.

По предварительным подсчетам, в страну придется ввезти не менее 20 тысяч тонн картофеля из-за границы. В то же время компании по производству чипсов, пока не могут оценить уровень дефицита.

Читайте также"Язык" котов, жвачка и оргазмы: объявлены все лауреаты Шнобелевской премии"Точные масштабы дефицита можно определять только в начале декабря, когда полностью соберут урожай", - указано в сообщении.

Ввозить картофель планируют из Португалии, Италии, Германии и Нидерландов, но это сложный процесс из-за правил, которые должны защитить местных фермеров.

Как ранее сообщал УНИАН, ряд нидерландских городов собирается объявить войну ожирению и поэтому хотят запретить работу заведений быстрого питания - причем не только популярных таких сетей, как KFC, McDonald's и Burger King, а вообще всех.

Автор: Анастасия Горбачева