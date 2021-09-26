Он призвал желающих послушать российского министра не забывать о "ментальной гигиене в ходе и после ознакомления с этим дурманом".

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица назвал выступление министра иностранных дел Российской Федерация Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН пластиком и трешем.

"Если бы не зашкаливание цинизма и кощунства, то стоило бы изучать, разбирать на тезисы весь этот ворох мнений представителя Путина в ООН, но это реально все пластик и треш, если смотреть на это выступление через оптику международного права. Зато как перечень зон борьбы с Западом, США, ЕС, демократией и свободой, то тогда действительно стоит послушать... Только не забывайте о ментальной гигиене в ходе и после ознакомления с этим дурманом", - написал Кислица на своей странице в Facebook.

Правда, впоследствии постпред отредактировал сообщение и убрал слово "треш".

В своем выступлении Сергей Лавров критиковал западные страны за якобы установленные ими правила в международных отношениях и несоблюдение международного права. Вспомнил он и о Крыме, оккупацию которого назвал "воссоединением" с Россией.

Читайте также"Вольная деятельность": Разумков жестко раскритиковал процедуру принятия закона об олигархахКислица в свою очередь отметил, что российская делегация нарушила правила даже Генассамблеи.

"Едва ли не самый главный тезис выступления московского министра Лаврова на ГА: правила - это зло, международное право - это наше все... борьба с "правилами" повторяется в выступлении многократно... Для наглядной иллюстрации этого подхода российская делегация наплевала на установленные председателем Генассамблеи правила относительно количества членов делегации в зале во время выступления и демонстративно пришла на заседание "мощной" шестеркой. Странно, что еще не в фуражках с надписью "Спутник V". А заместителю Лаврова, судя по всему, облом еще и маску одеть. Это же правила, поэтому пошли они", - написал Кислица.

"И что уже говорить о международном праве, когда Москва сделала попытку незаконно аннексировать Крым, оккупировала его, а сейчас продолжает вооруженную агрессию на востоке Украины... Правила - ничто, международное право - все", - добавил постпред Украины при ООН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах в рамках 76-й Генеральной ассамблеи сравнил ООН с супергероем на пенсии, а также раскритиковал организацию за неучастие в саммите Крымской платформы.

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Автор: Катерина Комолова