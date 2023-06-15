Главарь ЧВК - фронтмен очень влиятельной группы людей, отметил публицист.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин настраивает россиян на то, что поражение в войне против Украины для них уже неизбежно.

"И делает он это не один, он - фронтмен очень влиятельной группы людей, иначе его давно просто бы убили", - заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Как отметил эксперт, Пригожин бросает вызов министру обороны РФ, начальнику Генштаба российской армии, демонстративно не выполняет их приказы, и в социальных сетях 85% пользователей поддерживают его.

Пионтковский обратил внимание на смену риторики главаря ЧВК, как он в последнее время все активнее обрушивается с критикой на саму идею войны, заявляя:

"Не мы придумали эту спецоперацию, не мы развязали эту безмозглую войну, и когда солдаты это поймут, они должны порвать з*дницу тем негодяям, которые бросили их в эту трагедию".

По мнению эксперта, Пригожин выполняет очень важную функцию, работает на специфическую аудиторию - патриотическое z-быдло:

"Он обращается к этой массе и уверяет их в том, что поражение неизбежно, он подготавливает эту массу фактически к капитуляции".

Пригожин бросает вызов Путину - британская разведка

Как писал УНИАН, в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном 15 июня, отметили, что риторика главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина перерастает в неповиновение кремлевскому диктатору Владимиру Путину и российской власти.

Накануне 14 июня он заявил, что "никто из бойцов "Вагнера" не готов снова идти по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет". Хотя эту идею поддержал лично Путин.

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