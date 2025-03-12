Такая икона есть также у Папы Римского и короля Чарльза III.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подарил государственному секретарю США Марко Рубио икону Богородицы, которую выполнили на ящике из-под патронов. Соответствующее фото опубликовал дипломат на своей странице в Facebook.

По словам Сибиги, во время переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) между делегациями из США и Украины отдельное внимание было посвящено освобождению военнопленных, гражданских лиц и возвращению украинских детей.

"Это была наша принципиальная позиция", - подчеркнул он.

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Что известно об иконе

По информации NV, иконы на ящиках из-под патронов являются художественным проектом киевских художников Софии Атлантовой и Александра Клименко. Главной идеей проекта является превращение смерти, символом которой является ящик от оружия, в жизнь, которую в украинской традиции олицетворяет икона.

По словам Клименко, ящики, на которых написаны иконы, были привезены из зоны боевых действий, которые продолжались в Киевской, Харьковской и Донецкой областях. Такой проект был начат в 2014 году.

"Иконы на ящиках из-под патронов авторства Атлантовой и Клименко есть у Папы Римского, Вселенского Патриарха Варфоломея, короля Великобритании Чарльза III, а также у ряда президентов, премьер-министров, глав парламентов и ведущих политиков многих стран мира", - добавили в сообщении.

Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии - что известно

Ранее спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сыграл ключевую роль в переговорах в Джидде. По его словам, эти переговоры "одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать".

"Все это вчера продемонстрировала украинская делегация и прежде всего Президент Украины, который в дистанционном режиме направлял ее действия. Конечно, все подробности можно будет раскрыть только через много лет", - отметил Тихий.

В то же время президент США Дональд Трамп сделал заявление о результатах переговоров в Саудовской Аравии. Он надеется, что Россия согласится на прекращение огня и отметил, что США встретятся с представителями РФ позже во вторник или в среду.

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