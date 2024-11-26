Сенатор подчеркнул, что Путин не примет реалистичные условия сделки по завершению войны.

Полномасштабная война в Украине вряд ли может закончиться мирными переговорами. Об этом заявил сенатор Майк Раундс, представляющий Республиканскую партию, сообщает The Hill.

Он считает, что те политики, которые придерживаются мнения о том, что Россия примет реалистичные условия сделки по завершению войны, обманывают себя. Во время выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе сенатор назвал главу Кремля Владимира Путина тираном, отметили журналисты.

"Пришло время взглянуть на все это со всей серьезностью и спросить себя, верите ли вы, что этот тиран, если вы предложите ему часть свободной страны, остановится? Или вы думаете, что он посмотрит на это и скажет: "Видите? Мы - сила. Мы - сила России". Думаю, именно это и произойдет", - сказал он.

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Ра ундс подчеркнул, что США должны продолжить поддерживать и дать ей возможность самостоятельно определить луч ший путь развития.

"Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать в мире - это взять на себя обязательства перед Украиной. Позволить им участвовать в принятии решения о том, будет ли победа действительно достигнута и будет ли Россия продолжать поддерживать тирана, пока мешки с телами продолжают возвращаться домой", - заявил сенатор.

Он признал, что многие войны заканчивались заключ ением договоров, но есть и исключения, отметили в издании. По словам Раундса, это ка сается конфликтов, в которых принимали участие тираны:

"Я бы хотел сказать, что есть легкий выход. Но его нет. И хотя подавляющее большинство войн заканчивается мирным договором, в Германии этого не произошло. Этого не произошло в Японии. Боюсь, как бы мне ни хотелось сказать, что есть путь к мирному урегулированию путем переговоров с этим тираном, я подозреваю, что мы можем обманывать самих себя".

В издании напомнили, что Раундс является союзником новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он хвалил администрацию Джо Байдена за поддержку Украины, но критически оценил темпы поставок оружия.

Переговоры между Украиной и Россией - последние новости

Ранее глава разведки Чехии Михал Куделка заявил, что Украину не стоит подталкивать к "плохому миру", так как Россия воспримет это как победу. По его словам, после этого российский диктатор Владимир Путин может задуматься о полноценном конфликте с НАТО.

Кроме того, эксперты говорили о том, что если Европа пообещает Штатам, что она сможет найти деньги для дальнейшей защиты Украины, новый президент США Дональд Трамп сможет заключить более выгодную сделку. Евросоюз мог бы задействовать 300 миллиардов долларов замороженных российских валютных резервов.

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