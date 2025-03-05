После выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе нас ждет второй раунд эпопеи по редкоземельным металлам, который, похоже, будет успешным. И только после этого, де-факто, начнутся переговоры по сути.

Первый, базовый вопрос в них - линия разграничения, которая должна стать новой "границей". Это не устраивает Российскую Федерацию. И поэтому россиянам нужно будет срывать (затягивать) переговоры. Их стратегия, как и с самого начала, останется неизменной - попытаться срывать все руками Украины (я об этом пишу и говорю полгода).

Второе - россияне попытаются расширить тему Украины, увязывая ее с Ираном, Северной Кореей и своими попытками зацепиться в Сирии и Ливии. Россияне будут играть картой мира (при необходимости сдадут Венесуэлу, например) и это открывает для них определенный люфт. Но одновременно это может напрягать, как минимум, Израиль и Турцию.

Видео дня

И нам надо искать варианты вовлечения наших потенциальных союзников в эту игру.

Ну, недаром же турки приняли участие в экстренном саммите по вопросам войны в Украине в Лондоне.

Конечно, мы являемся частью переговоров ЕС-США. Европа будет увязывать в одно целое договоренности о не введении 25% пошлин на свои товары, собственную безопасность и европейские гарантии Украине в одно целое. Это потребует времени. И Европе точно не нужен блиц-криг. А мы - хотя и весомый элемент переговоров, однако не единственный вопрос.

Китай по-прежнему будет ждать. А любые попытки сейчас начать играть с Пекином будут обречены на провал.

Еще раз повторюсь: переговоры по сути еще не начались. И Дональд Трамп еще не столкнулся с требованиями россиян. А россияне всю свою ставку делали на финансовое предложение, озвученное в Эр-Рияде, и на то, что в результате первого раунда Украина абсолютно потеряет свою субъектность (из-за срыва переговоров).

Россияне уже промахнулись в том плане, что нас поддержала Европа.

Сейчас крайне важно трезво оценивать каждый шаг и его последствия (кроме всего прочего, мы всегда должны держать в памяти личностную неприязнь Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому). Общество разогрето тем, что произошло в прошлую пятницу в Белом доме. Но нам придется сходить в "холодный душ". Самые сложные переговоры только начинаются. И существует слишком много игроков, которые не хотят их скорого завершения.

И напоследок. Мы можем сто тысяч раз говорить о недемократическом развороте Трампа. Но от этого не меняется один важный факт: США остаются самой сильной страной мира. И именно от них сейчас зависит наше будущее. Просто не забывайте об этом.

Вадим Денисенко, политолог