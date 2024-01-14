Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис сделал публичное заявление о том, что Россия должна принимать участие в переговорах о прекращении войны в Украине, ведь Формула мира Киева является лишь "фундаментом".
Свое мнение по этом поводу он высказал 14 января на встрече советников по национальной безопасности по Формуле мира перед Всемирным экономическим форумом в Давосе, передает Swissinfo.
"Так или иначе Россию придется включить. Не будет мира без слова России", - сказал он.
По его словам, мирный план должен двигаться вперед, даже если диалог между Киевом и Москвой еще не может состояться: "Каждый день, когда мы ждем, гибнут десятки мирных жителей. Мы не имеем права ждать. Мы должны быть готовы".
Роль Китая в переговорах - мнение Кассиса
Напомним, ранее сообщалось, что Игнацио Кассис заявил о необходимости привлечения Китая к переговорам о мире в Украине:
"Китай играет значительную роль. Мы должны найти способы работать с Китаем в этом вопросе".