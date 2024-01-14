"Не будет мира без слова РФ", заявил министр.

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис сделал публичное заявление о том, что Россия должна принимать участие в переговорах о прекращении войны в Украине, ведь Формула мира Киева является лишь "фундаментом".

Свое мнение по этом поводу он высказал 14 января на встрече советников по национальной безопасности по Формуле мира перед Всемирным экономическим форумом в Давосе, передает Swissinfo.

"Так или иначе Россию придется включить. Не будет мира без слова России", - сказал он.

По его словам, мирный план должен двигаться вперед, даже если диалог между Киевом и Москвой еще не может состояться: "Каждый день, когда мы ждем, гибнут десятки мирных жителей. Мы не имеем права ждать. Мы должны быть готовы".

Роль Китая в переговорах - мнение Кассиса

Напомним, ранее сообщалось, что Игнацио Кассис заявил о необходимости привлечения Китая к переговорам о мире в Украине:

"Китай играет значительную роль. Мы должны найти способы работать с Китаем в этом вопросе".

Вас также могут заинтересовать новости: