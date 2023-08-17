Все будет зависеть от того, как стороны договорятся давить на Кремль, отметил правозащитник.

Формат переговоров о мире в Украине без участия России очень болезненно воспринимается в Москве из-за присутствия на них Китая, рассказал правозащитник и блогер Марк Фейгин.

"Вся экономика России переориентируется на Азию, а Азия - это, прежде всего, Китай… Это для Москвы болезненно. Без нее решают, как на нее давить. Запад уже давит, а здесь еще подключается новый игрок, который казался Москве потенциальным союзником в этом противостоянии", - отметил он.

По словам Фейгина, одним из факторов и мотивом договориться о мире в Украине без Москвы является выход РФ из "зерновой сделки".

"Этот формат имеет перспективы, но все будет зависеть от того, как договорятся давить на Москву", - считает правозащитник.

Китай не сворачивает связи с Россией - что сообщалось

Напомним, как сообщал CNN, несмотря на присутствие во время переговоров по Украине в Джидде, Китай не сворачивает связи с Россией и настаивает на "беспристрастности" Пекина в конфликте.

Европейские дипломаты, с которыми пообщалось издание, считают, что главной целью появления представителей КНР на переговорах в Саудовской Аравии было "сдерживание" Европы от более тесного союза с американцами.

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