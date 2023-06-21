Глава Минобороны РФ обвинил украинскую армию в подобных планах во время заседания коллегии ведомства 20 июня.

В Пентагоне среагировали на упрек главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о том, что украинская армия планирует применить Himars и Storm Shadow Rockets по временно оккупированному Крыму.

Напомним, что в своем заявлении от 20 июня Шойгу упомянул об ответственности США и Британии в случае таких "провокаций" со стороны ВСУ. В ответ заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх напомнила Кремлю, что Крым - это территория Украины. Ее слова из брифинга цитирует "Европейская правда".

"Украинцы делают все возможное с оборудованием, с возможностями, которые они имеют на поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян дальше назад, и мы поддерживаем их усилия по возвращению своей суверенной территории", – сказала Сингх.

Также спикер Пентагона подчеркнула, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы одержать победу над Россией.

Скандальное заявление Шойгу о ракетах - что еще наговорил

Напомним, что соответствующим страхом о возможном "прилете" ракет Himars и Storm Shadow по Крыму Шойгу отличился во время своего выступления на заседании коллегии Минобороны РФ (20 июня).

Тогда он пообещал, что армия РФ ударит по центрам принятия решений в Украине, если ВСУ используют западное оружие. Также он подчеркнул, что ответственность за этот акт также разделят США и Британия.

Отметим, что в тот же день военно-политический эксперт Александр Коваленко высмеял российского "оленевода-министра". Он указал, что несмотря на "мечты" Шойгу, РСЗО HIMARS ну никак не могут достать временно оккупированный Крым.

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