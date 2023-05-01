Их встреча прошлым летом не состоялась из-за войны в Украине.

Папа Римский Франциск заявил, что хочет провести встречу с патриархом Русской православной церкви Кириллом.

Во время пресс-конференции понтифик сказал, что это "необходимо" будет сделать, поскольку планы этой встречи были приостановлены из-за войны в Украине, пишет PAP. "Я общался с патриархом Кириллом только один раз с начала войны, 40 минут в Zoom", - сообщил Франциск журналистам.

Он добавил, что общается с Кириллом через митрополита Антония, который является новым главой "отдела внешних церковных связей Московского патриархата". Они планировали встретиться в Иерусалиме летом прошлого года. "Это придется сделать", - добавил он.

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РПЦ поддерживает войну в Украине

Как известно, глава РПЦ Кирил Гундяев оправдывает российское вторжение в Украину и пропагандирует службу в российской армии.

В марте он подарил икону командующему Росгвардии Виктору Золотову, то сказал, что она "ускорит победу" войск РФ.

Осенью он заявлял, что россияне смогут смыть с себя грехи, если "принесут себя в жертву", а также называл желание сохранить свою жизнь - чуждой для России ценностью.

Недавно Кирилл назвал "защиту родины" величайшим долгом и святым делом.

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