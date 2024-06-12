Это единственное, что логично объясняет ночные полеты в горах вблизи границы, отмечают эксперты.

11 июня в РФ произошла катастрофа фронтового бомбардировщика Су-34, который разбился ночью в горах Алагирского района республики Северная Осетия Российской Федерации. И хотя в РФ официально сообщили, что причиной катастрофы самолета, который выполнял учебно-тренировочный полет, стала техническая неисправность и он врезался в гору, однако, как отмечают эксперты Defence Express, все это выглядит очень нелогичным.

"Во-первых, место и время проведения такого якобы учебно-тренировочного полета - это горы Кавказа и 15 км от границы с Грузией. И ночные полеты в горах - это уже не об обучении. Потому что речь идет о горах высотой в этом районе 3-5 км. Более того, пограничный район вообще никогда не предусматривает проведение учебных полетов", - говорится в статье Defence Express.

И хотя российские военкоры писали, что самолет осуществлял перебазирование на другой аэродром, однако учитывая то, что в РФ сообщили, что самолет совершил взлет с аэродрома под Моздоком, то этот вариант не выдерживает критики, отмечают эксперты.

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Дело в том, что к югу от Моздока ни одного российского военного аэродрома нет. Даже если речь бы шла о перелете на аэродром "Ханкала" под Грозным, он находится в стороне от места падения самолета.

Также, отмечают эксперты, стоит полностью отбросить вариант с тем, что пилоты потеряли навигацию.

"В конце концов речь идет о фронтовом бомбардировщике Су-34, где эти системы зарезервированы, а за ориентирование отвечает второй член экипажа. Более того, даже если обо всем этом забыть, надо очень сильно хотеть, чтобы перепутать степной север и горы на юге", - говорится в статье.

Также в РФ достаточно "скупо" освещали эту катастрофу. И пока даже не известны имена летчиков, при этом не только на официальном уровне, а даже на профильных ресурсах.

"Но все можно сделать значительно более логичным, если предположить, что речь шла о попытке побега российских пилотов на Су-34. В частности тогда на свои места становится ночной полет в горах, который завершился тем, что самолет врезался в гору под поселком Горный Дзуарикау. Потому что речь шла о попытке скрыться от собственных РЛС. И именно бегство объясняет такой действительно опасный полет", - считают эксперты.

Кроме того, место падения указывает на довольно логичный маршрут для побега из РФ в Турцию.

Если не считать оккупированную РФ Южную Осетию, то над территорией, которая контролируется Грузией необходимо преодолеть лишь 95 км. А для Су-34 даже в условиях полета на малой высоте это где-то 270 секунд, отмечают эксперты.

Также в Defence Express напоминают, что со времен СССР советские пилоты довольно регулярно бежали в Турцию. Первый случай произошел еще в 1948 году, а в целом речь идет о восьми попытках, из которых пять были удачными, последняя из которых, перед распадом СССР в апреле 1991 года.

Катастрофа Су-34 - что известно

11 июня стало известно, что в России разбился двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34 военно-космических сил страны-агрессора, его экипаж уничтожен.

В министерстве обороны РФ утверждают, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительной причиной авиакатастрофы названа техническая неисправность самолета.

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