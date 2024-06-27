Ранее сообщалось, что Северная Корея намерена отправить строительные и инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не пошел на отправку боевых подразделений в Украину для нужд России, по крайней мере, пока. К такому выводу пришел военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя информацию о том, что КНДР якобы отправит инженерные войска на Восток Украины.

"Инженерные бригады - это не боевые подразделения, штурмовать они позиции не будут, а вот возводить фортификации и прочее - да. То есть, если эта информация подтвердится, Ким Чен Ын не пошел на отправку боевых подразделений для нужд российских оккупационных войск. По крайней мере, пока", - отметил эксперт.

При этом он задался вопросом, куда подевались российские инженерные войска, если Путину пришлось выпрашивать их у Ына.

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"И как тут не вспомнить уже установленный в июне рекорд потерь российской спецтехники. Июнь июнем, но за весь период полномасштабной войны это 2 409 единиц. И в этом количестве отображены в том числе и инженерные войска РФ", - акцнтировал Коваленко.

Также он назвал показательным прецедентом отправку даже инженерных войск КНДР в Украину, если информация подтвердится:

"Особенно для наших международных партнеров. Наемники - это наемники, а регулярные войска, пускай и инженерные - это регулярные войска".

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что Северная Корея отправит строительные и инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области.

Сообщается, что это произойдет уже в июле этого года. Корейцы будут якобы выполнять "восстановительные работы".

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